Пятилетний сын Ямы впервые пошел в детский сад

Украинский хореограф Влад Яма 18 марта в Instagram Stories сообщил, что его пятилетний сын впервые пошел в детский сад.

“Волнуюсь, будто бы это я поступаю”, – поделился эмоциями хореограф.

Скриншот: vladyama_official / Instagraml

По словам Ямы, после того, как он отвел ребенка в сад, у него появилось ощущение свободы.

“Полдня, как ребенок в саду. Ощущение необъяснимой свободы. Но уже соскучился”, – написал Яма.

Скриншот: vladyama_official / Instagram

Леон (2015) – сын Ямы и его жены Лилианы. Супруги поженились в 2014 году. Яма некоторое время скрывал, что женат и у него есть ребенок.

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