Учёные: Изменения в глазах могут быть первым сигналом болезни Альцгеймера

Американские учёные доказали, что незначительные изменения в глазах могут быть первым сигналом болезни Альцгеймера. В исследовании участвовали 13 добровольцев.

Если ранее принято было считать, что глаза – это зеркало души, то сотрудники института Джона Хопкинса (штат Мэриленд) уверены, что органы зрительной системы помогут проникнуть в разум. Учёные использовали метод визуализации, измеряющий кровоток в задней части глаз. В ходе эксперимента были сделаны снимки кровеносных сосудов у всех участников исследования с болезнью Альцгеймера на ранней стадии.

Авторы проекта выявили, что аномальный кровоток через мельчайшие сосуды в задней части глаза коррелирует с мутационным статусом тех, кто подвержен риску наиболее распространённой семейной формы деменции – болезни Альцгеймера. Стоит отметить, у добровольцев без особых признаков патологии был обнаружен нереально высокий кровоток в капиллярах сетчатки.

Учёные полагают, что полученные данные указывают на ранние признаки заболевания головного мозга до появления существенных симптомов, таких как проблемы с памятью, мышлением и поведением. К слову, недавно американские фармацевты нашли лекарство от болезни Альцгеймера, это моноклональное антитело – донанемаб. Однако и в первом, и во втором случаях необходимо провести ещё ряд дополнительных исследований.

Источник: glas.ru