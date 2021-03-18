С помощью радиотелескопа астрономы увидели необычную «космическую медузу»

Австралийские и итальянские исследователи заявили об обнаружении необычной «космической медузы». Ее специалисты разглядели при помощи радиотелескопа MWA, установленного в Радиоастрономической обсерватории Мерчисона в Западной Австралии, объект получил название USS Jellyfish.

На самом деле в виде «космической медузы» астрофизики увидели скопление галактик Abell 2877. Форму этого существа космические объекты приняли в радиочастотном диапазоне от 87,5 до 215,5 мегагерц. Специалисты 12 часов следили за галактиками, пока не стали уменьшать частоту. Тогда они заметили, что на экране проявляется призрачная структура, напоминающая очертаниями медузу, отметил сотрудник Кертинского университета Торранс Ходжсон.

Также астрофизикам удалось выяснить, почему именно вид «космической медузы» USS Jellyfish приняло скопление галактик Abell 2877. Для этого они провели своеобразное астрономическое расследование. Его результаты показали, что примерно 2 миллиарда лет назад несколько сверхмассивных черных дыр испустили мощные струи плазмы, которые в итоге стали «щупальцами» скопления. На небосводе величина «космической медузы» составляет более трети диаметра Луны.

Источник: ria.ru