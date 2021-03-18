Роза Сябитова раскрыла нюансы съёмок «Давай поженимся!» в период пандемии

Телеведущая Роза Сябитова раскрыла несколько интересных моментов программы «Давай поженимся!» в период пандемии. Коронавирус внёс свои коррективы в работу шоу.

По словам знаменитости, более года съёмочная группа «Давай поженимся!» придерживается строгих правил в связи с мировой коронавирусной эпидемией. Во-первых, зрителей в студию не приглашают, а во-вторых, количество сотрудников существенно ограничили. Стоит отметить, всем участникам шоу регулярно замеряют температуру.

К слову, в студии Сябитова не снимает средства индивидуальной защиты, за исключением, когда она в кадре. Чтобы не заразиться инфекцией SARS-CoV-2, телесваха регулярно дезинфицирует санитайзером не только руки, но и подарки от участников проекта. Конечно, эти кадры вырезаются при монтаже, передаёт Нью Информ.