 

В двух регионах России выпал желто-коричневый снег

18.03.2021, 14:12, Разное
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В Челябинской и Самарской областях выпали необычные осадки. Местные жители обнаружили, что снег на улицах имеет жёлто-коричневый неестественный оттенок.

Такой снег выпал в регионах в ночь на 18 марта. Некоторые граждане предположили, что такой цвет он мог приобрести из-за песка. Образцы снега отдали на анализ представителям местного Гидрометцентра. Они отвезут их в лабораторию и выяснят причину явления, сообщает Vse42.ru.



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