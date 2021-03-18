В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине: Ничего подобного не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления Джо Байдена “очень плохими”. Спикер Кремля отметил, что “ничего подобного не было” за всю историю российско-американских отношений.

“Он (президент США – Прим.ред.) однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной”, – подчеркнул Песков. При этом пресс-секретарь не сказал, собирается ли Владимир Путин ответить обидчику.

В минувшую среду, 17 марта, Байден дал большое интервью телеканалу ABC News. Американский президент обвинил Россию в попытках вмешаться в ход выборов и назвал Путина “убийцей”. В заключение политик пригрозил Москве расплатой за все враждебные действия.

Слова главы США вызвали волну критики. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что этот выпад находится вне здравого смысла. По его мнению, такое поведение непозволительно для руководителя государства, которое претендует на роль носителя морали и демократии.

С ним согласился профессор Олег Матвейчев. Джо Байден нарушил не только дипломатические протоколы, но и нормы человеческого общения. При этом эксперт не исключил, что журналисты могли сами спровоцировать президента. “Это человек, находящийся в старческом маразме”, – добавил он.