Карелин объяснил слова Байдена завистью к достижениям России

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Александр Карелин назвал резкий выпад президента США Джо Байдена в отношении российского лидера Владимира Путина проявлением очевидной зависти к достижениям Москвы.

«Российская сторона всегда очень тщательно выбирает выражения, начиная с самого нейтрального – «наши партнеры», четко признавая место США в мировых политических комбинациях. Оскорбительные выражения президента США Джо Байдена просто недопустимы, особенно учитывая его историю – ведь он долгое время работал в Конгрессе, в комитете по международным делам. И он должен понимать, какие вещи и выражения допустимы, а какие неприемлемы совершенно. И это не только дипломатическая этика, а элементарное человеческое воспитание», – сообщил Карелин в комментарии Regnum.

По его словам, РФ «всегда достается» за то, что она сильная. «Как только мы свою силу не только чувствуем, но и начинаем очевидно ее демонстрировать, нас сразу упрекают во всем. К тому же выпад Джо Байдена совпал с тем, что семь лет назад мы поддержали всенародный референдум по возвращению Крыма в состав Российской Федерации. Кроме того, США неоднократно пытались и еще будут пытаться пересмотреть роль Советского союза во Второй мировой войне, для нас – в Великой Отечественной войне. Так что все подобные выпады – это проявление очевидной зависти к нашим достижениям, к труднообъяснимой способности русских людей к героизму, к тому, что РФ сегодня опять вернула себе право иметь свое мнение и руководствоваться своими интересами, своим миропониманием», – подчеркнул сенатор.

Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.

Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.