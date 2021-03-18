В Армении назвали дату проведения досрочных выборов в парламент

Лучшим выходом из сложившейся в Армении политической ситуации являются внеочередные парламентские выборы, которые состоятся 20 июня, сообщил глава правительства страны Никол Пашинян.

«Завершилась моя встреча с лидером фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. В ходе встречи мы констатировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации – это досрочные парламентские выборы. Принимая во внимание беседы, которые я провел с президентом Республики Армения [Арменом Саркисяном], с фракцией «Мой шаг», с лидером фракции «Светлая Армения» Эдмоном Марукяном, внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня этого года», – написал Пашинян в своем Facebook.

Напомним, очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна, однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу генштаба. Позже президент Армении оспорил увольнение главы генштаба в КС. Сам глава Генштаба ВС Армении также оспорил решение об увольнении в административном суде.