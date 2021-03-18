Мнение: В Грозном потребовали закрыть «Новую газету»

Расследование Елены Милашиной с откровениями Сулейман Гезмахмаев, старшего сержанта полка им. Кадырова, рассказавщего о внесудебных расправах над жителями Чечни, не скрывая имен палачей, кому-то очень не понравилось в Чечне.

В Грозном провели митинг, участники которого потребовали закрыть «Новую газету».

«Грозный ТВ» в своем инстаграме разместил видео, на котором участница митинга обращается к Владимиру Владимировичу (вероятно, Путину) с призывом «прикрыть „Новую газету“ и подобные ей СМИ». «Пусть оставят нашу республику в покое, — говорит женщина, которую в ролике не представляют. — Нам все это не нужно. Мы прекрасно живем» (отсюда).

Мне вот интересно, я правильно понял, что это был митинг в поддержку права отдельных негодяев на внесудебные убийства?

Не могу не подчеркнуть, что лично я очень уважительно отношусь к чеченцам. У меня есть друзья среди чеченцев. В массе своей чеченцы – добропорядочные россияне. И я никогда не буду обобщать. Считал и считаю, что негодяи есть среди представителей всех национальностей. Чеченцы – не исключение.

Но я прошу и чеченцев не обобщать. Публикация Елены МИлашиной – не про всю Чечню, и не про всех чеченцев. Публикация – об отдельных негодяях. О негодяях,,у которых руки по локоть в крови…

Фотографии отсюда

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