Дайте детям свободу – Личное мнение

Одна моя знакомая, в возрасте чуть за/под 40, пошла на курсы при университете изучать науки. Все окружающие в лицо смеялись, а я поддержала.

Чего смеяться, если появилась тяга к хорошей жизни? Не всем же в Инстаграме фотки из Дубая пилить, тем более в 40.



Фото: Соцсети

Есть две дороги жить в достатке. Путь первый — стать публичной личностью на телепроекте, пожить немного, а потом тебя все забудут.

Второй путь — хорошо учиться, устроиться на работу. И зарабатывать, как человек, а не скакать как котик. Ну, особенно в 40 лет это смешно.

Моей знакомой курсы при университете, конечно, уже не помогут. Учиться нужно в детстве, но к сожалению, в обществе у нас полнейшее обесценивание образования.

Сами дети хотят быть блогерами. Родители, имея высшее образование, но получающие копейки, не спорят с чадами.

В итоге, в ТОПе соцсетей — единицы, а все остальные идут в офис за копейки.

Я соглашусь с тем, что образование — не гарантия достатка в будущем. Наше образование, во всяком случае. Однако, если посмотреть на мировые тренды, люди с дипломами живут лучше и легче.

Для этого, правда, диплом должен быть зарубежным.

Будь у меня ребёнок, он бы учился. Единственно стоящую вещь, которую должны дать родители детям, это образование. Тот самый диплом, который признаётся всюду. Университет, который позволит жить и работать в любой стране мира.

И пусть он вернётся в Россию. Или пусть едет в Африку волонтёром — неважно. Важно, что у него будет выбор, которого сейчас лишены люди, не имеющие образования — к ним я приравниваю и тех, у кого есть российский диплом.

Если вам кажется, что выучить ребёнка зарубежом очень сложно, вы совершенно неправы. К счастью, теперь эта возможность реальна и вполне многим по силам.

Главное, знать, куда дёргаться. Иметь информацию. Чёткий алгоритм действий.

Планируя учебу своего ребенка за рубежом, родители задаются множеством вопросов. Как и в какой стране выбрать учебное заведение? Как подобрать подходящую программу? В каком возрасте лучше поступать?

Чтобы получить ответы на все эти вопросы и избежать ошибок, лучше довериться профессионалу.

24 марта ITEC приглашает на индивидуальные консультации по выбору зарубежной школы.

Консультации будет проводить основатель компании ITEC Нина Валентиновна Колташова. Она уже 25 лет руководит компанией, которую создала сама. Лучшей компанией в своей сфере с самой большой в России базой партнёрских средних школ и университетов по всему миру.

На индивидуальной консультации будет рассмотрен кейс именно вашего ребёнка:

Какие страны стоит рассмотреть и где ребёнку действительно будет хорошо?

В каком возрасте ехать?

По каким критериям выбирать школу?

Какие есть перспективы дальнейшего обучения за рубежом?

Вас также ждёт разбор классических ошибок и советы, как их избежать.

Консультации будут проходить 24 марта с 11 до 19 в офисе ITEC по адресу: Москва, ул. Тверская, д.22а, стр.3, 3 этаж. Если у вас нет возможности приехать в офис, ITEC может организовать для вас встречу онлайн.

Для записи на индивидуальную консультацию необходимо оставить заявку. Менеджер ITEC свяжется с вами и подберёт удобное время встречи.

Пользуйтесь возможностями, которые получаете. И помните, что быть родителями — это не про родить/накормить, а про дать свободу выбора своему ребёнку.

У нас ведь её не было, верно?

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