 

Регина Тодоренко рассказала о своей неизлечимой болезни: “У всех великих людей она была, даже у Майкла Джексона”

18.03.2021, 13:38, Разное
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В минувшую среду 30-летняя ведущая была максимально откровенна со своими подписчиками. Регина Тодоренко рассказала, что ей диагностировали витилиго — идиопатическая (без видимых причин) болезнь, которая выражается в нарушении пигментации (дисхромии) кожи. Заболевание неизлечимое, но процесс образования белых пятен на теле можно замедлить, чем Регина и занялась. Она опубликовала несколько видео из медицинского кабинета, где ей сделали не столько болезненную, сколько неприятную процедуру.

Друзья мои, я забыла вам сказать. У меня есть некоторая неизлечимая болезнь, которую сегодня я буду лечить. Неизлечимая, но я все-таки стараюсь ее устранить. У меня на колене белое пятно, и в него мы сейчас будем колоть плазму. С Богом.

Жена Влада Топалова не теряет оптимизма и, наоборот, находит в болезни плюсы. Например, она посчитала, что витилиго – признак некоторой “избранности”:

Я могу быть как модель известная, у которой тоже витилиго (Регина имеет в виду Винни Харлоу — прим. ред.). Да и вообще у всех великих людей была эта болезнь. Даже у Майкла Джексона, например.

Действительно, поп-король страдал этим заболеванием. Впервые он рассказал об этом в 1993 году. Поначалу он скрывал белые пятна декоративной косметикой под свой тон кожи, но потом пятна стали так велики, что Майкл начал осветлять косметикой оставшиеся темные участки кожи. А модель ямайского происхождения Винни Харлоу никогда и не скрывала своего недуга – девушка стала всемирно известной после участия в шоу “Топ-модель по-американски”.

Винни Харлоу

Год назад имя Регины Тодоренко тоже было во всех СМИ, но из-за скандала: тогда телеведущая дала интервью, в котором резко осудила жертв домашнего насилия. В частности, заявила, что надо быть “психологически больным человеком”, чтобы на камеру рассказывать о том, что тебя бьет муж. Телеведущая “Орла и Решки” и “Пятницы с Региной” вместе с мужем Владом Топаловым приняла участие в прямом эфире Peopletalk, где в числе прочего была затронута тема громких звездных разводов и красивых картинок в соцсетях, которые им предшествовали. 

После этого Регина также дала интервью журналу Glamour, и ситуация только усугубилась. Регина была подвергнута жесткой критике со стороны общества, а также своих рекламных партнеров, которые в течение следующих нескольких дней разорвали с ней контракты. Вскоре Тодоренко извинилась за свои высказывания, а 4 мая выпустила фильм о домашнем насилии “А что я сделала, чтобы помочь?”. Также телеведущая перевела два миллиона рублей в центр помощи пострадавшим от насилия “Насилию.нет”, при поддержке которого был создан фильм, и отдала свою награду “Женщина года” Маргарите Грачевой, пострадавшей от насилия супруга.

Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном Майклом



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