Северная Корея готовится к первому испытанию баллистических ракет за время президентства Байдена – CNN

Американская разведка считает, что Северная Корея готовится к своему первому испытанию оружия массового поражения за время президентства Джо Байдена, в частности баллистических ракет. Об этом сообщили несколько американских чиновников в комментарии телеканалу CNN 17 марта.

Возможный сценарий, основанный на разведывательной информации, заключается в испытании ракеты или ракетного двигателя в ближайшие дни, отметили официальные лица США. Собеседники телеканала заявили, что эта угроза побудила представителей администрации Байдена к обсуждению публичного ответа.

Информация о возможном испытании оружия массового поражения в КНДР появилась на фоне совместных военных учений США и Южной Кореи и встреч американского госсекретаря Тони Блинкена и министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина с их японскими и южнокорейскими коллегами.

Блинкен и Остин подтвердили приверженность полной денуклеаризации Северной Кореи, заявили в Госдепартаменте США.

Продолжающаяся Северной Кореей разработка баллистических ракет и оружия массового уничтожения представляет угрозу интересам Соединенных Штатов и безопасности их союзников и партнеров. В ближайшее время министерство обороны США в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами будет стремиться сдержать негативное поведение Северной Кореи, заявил представитель Пентагона Мартин Майнерс.

Опрошенные телеканалом эксперты полагают, что испытания или возможные провокации КНДР не станут сюрпризом, ведь они были и во время вступления на пост предшественников Байдена.

Северная Корея предпринимала определенные провокации с приходом новых администраций как в США, так и в Южной Корее. Задумка состояла в том, чтобы “выдрессировать их, как собак”, пояснил старший научный сотрудник американского фонда “Наследие” (Heritage Foundation) Брюс Клингнер.

Если КНДР проведет ядерное испытание или испытание межконтинентальной баллистической ракеты, это станет весьма провокационным шагом, уточнил эксперт. Такие шаг будут серьезным нарушением резолюций ООН и потребуют решительной реакции со стороны администрации Байдена, отметил Клингнер.

По информации Reuters, администрация Байдена пыталась наладить контакт с властями КНДР с середины февраля текущего года, но успехов не было. Президент США намерен пересмотреть политику в отношении КНДР в апреле.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции, ограничительные меры неоднократно расширялись.

Наблюдатели ООН регулярно сообщают, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции. В конфиденциальном отчете ООН, который получило в распоряжение Reuters в феврале, говорится, что Северная Корея в течение 2020 года разрабатывала ядерные программы и программы баллистических ракет.

В октябре 2020 года Северная Корея провела парад в честь 75-летия основания правящей Трудовой партии. На нем продемонстрировали новую баллистическую ракету “Хвасон-15” (имеет наибольший радиус действия из всех ракет, когда-либо испытанных в КНДР). Reuters отмечало, что новые баллистические ракеты до этого не были представлены на военных парадах с 2018 года, когда лидер КНДР Ким Чен Ын провел несколько раундов переговоров с мировыми лидерами, в том числе с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

На военном параде в КНДР, который прошел в этом году 14 января, показали новые баллистические ракеты, которые изготовили в стране. На площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, по информации северокорейского агентства ЦТАК, продемонстрировали “самое мощное оружие в мире” – стратегическую баллистическую ракету для подводных лодок.

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