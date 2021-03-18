“Кабмин умыл руки”. Кличко заявил о введении локдауна в Киеве

В Киеве с 20 марта ужесточат карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом в Facebook заявил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, на сегодняшний день в больницах столицы находятся более 3300 пациентов с коронавирусом. При этом заполненность коек в медучреждениях города превышает 70%.

“Ситуация с распространением вируса без преувеличения – угрожающая. Кабмин умыл руки и оставил местные власти один на один с решением ситуации. И поскольку премьер вчера заявил, что властям на местах, мол, не мешают принимать определенные решения – мы расцениваем это, как право оперативно реагировать на ситуацию. А ситуация – сложная и может стать катастрофической. Я сейчас никого не пугаю. Но призываю всех осознать это!” – подчеркнул Кличко.

Согласно принятому решению, запрещается:

работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м² на одного человека);

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (в частности, это касается сегодняшнего матча Лиги Европы между “Шахтером” и “Ромой”).

Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос. Парикмахерским и салонам красоты разрешается работать по предварительной записи. В спортзалах допускается проведение занятий за исключением групповых.

Продолжат работу детские сады. А школьники после каникул вернутся к дистанционному обучению.

Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.

Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима, а также заполненностью мест для сидения на 50%.

Указанные ограничения вводятся на три недели – до 9 апреля включительно.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2902010453350822

В Украине за минувшие сутки выявили наибольшее с декабря 2020 года число больных COVID-19 – 15 053. Всего с начала эпидемии в стране подтвердили более 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 29 253 пациента, выздоровело более 1,24 млн человек.

В Киеве за минувшие сутки зафиксировано 1092 новых случая COVID-19. На данный момент Киев находится в “оранжевой” карантинной зоне. Столица лидирует по количеству выявленных случаев коронавируса. За время пандемии в Киеве зарегистрировано почти 150 тыс. больных, 2991 пациент умер, более 100 тыс. выздоровели.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

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