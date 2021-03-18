 

“Очень плохие высказывания”. В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине – “убийце”

18.03.2021, 13:28, Новости дня
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В Кремле расценивают высказывания президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине как нежелание “налаживать отношения с РФ”. Об этом 18 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РБК.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы.

Журналисты спросили Пескова, не оскорбило ли Путина интервью Байдена.

“Я бы не был многословным реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, дальше будем исходить из этого”, – ответил пресс-секретарь Путина.

Песков добавил, что не может сейчас сказать, будет ли Путин реагировать на слова Байдена.

По данным разведки США, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена и ее лично санкционировал Путин.

По словам Байдена, во время разговора с Путиным в конце января он предупредил главу Кремля о возможной ответственности. Президент США отметил, что “довольно хорошо” знает Путина и вначале беседы сказал ему: “Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы”.

В день публикации интервью Байдена министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона Антонова для консультаций. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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