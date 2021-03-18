 

Набсовет “Укрзалізниці” в ближайшее время начнет отбор нового главы правления

18.03.2021, 13:28, Новости дня
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Наблюдательный совет “Укрзалізниці” в ближайшее время начнет конкурсный отбор нового главы компании. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба компании.

В компании заявили, что решение о предложении уволить  Владимира Жмака с должности главы правления набсовет принял “в лучших интересах акционерного общества”.

“Мы также желаем Жмаку быстрого выздоровления от COVID-19”, –  говорится в сообщении.

В промежуточный период для обеспечения финансовой и операционной стабильности “Укрзалізниці” обязаности руководителя будет выполнять ответственный за финансы компании, член правления Иван Юрик, рассказали в компании.

Основатель транспортно-экспедиторских компаний, эксперт рынка, член комитета по логистике Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Юрий Щуклин заявил “Интерфакс-Украина”, что увольнение Жмака может негативно повлиять на рынок грузоперевозок и следующего кандидата на пост главы “Укрзалізниці”.

Щуклин отметил, что “настоящий профессионал, уважающий себя, теперь трижды подумает – стоит ли оставлять свое дело и идти ломать чьи-то схемы, подвергаясь негативу, репутационным рискам и травле со стороны различных групп влияния и совещательных органов, которые будут нанимать выгодоприобретатели этих самых схем”.

Он добавил, что если в “Укрзалізниці” будет продолжаться неопределенность с количеством вагонов их распределением и обеспечением тягой, например, на рынке зерновозов эксплуатационного парка, тогда этим воспользуются так называемые “железнодорожные предприниматели”, которые приобрели вагоны и заинтересованы достичь их окупаемости в быстрые сроки.

Кабмин Украины во время заседания 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий Жмака. Бывший председатель заявил, что “решение выглядит как минимум странно”, так как по его словам, никогда не получал негативных отзывов о своей работе от наблюдательного совета.

LIGA.net со ссылкой на высокопоставленного собеседника в “Укрзалізниці” писало, что причина отстранения Жмака – разное видение разделения и реструктуризации компании, а также подозрения набсовета, что Жмак мог действовать в интересах украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Кабинет Министров Украины назначил Жмака главой правления “Укрзалізниці” 26 августа прошлого года. До своего назначения он был членом наблюдательного совета аэропорта Борисполь. В 2015–2016 годах он работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в украинских компаниях группы ТНК-BP.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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