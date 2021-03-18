“Девушек осматривают как лошадей”. Тодоренко высказалась о шоу “Холостяк”

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко 18 марта в Instagram раскритиковала формат проекта “Холостяк”.

“Очень у меня противоречивые чувства вызывает проект “Холостяк”. С одной стороны, приводит в ярость идея, которая заставляет девушек приносить дары, чтобы понравиться мужчине чуть больше, чем соперница; девушек осматривают как лошадей, проверяют “копыта”, “зубы”, “хвост” и “гриву”. Разве это не обесценивает девушку как личность?” – написала она.

Тодоренко отметила, что, с другой стороны, красивые самодостаточные независимые девушки сами туда идут по собственной воле, а миллионы людей смотрят на эти скачки длинноногих и белозубых, создавая рейтинг и формируя новые социальные принципы.

“А, с третьей стороны, как же хочется счастья для каждой из участниц проекта, чтобы не нужно было проходить несколько этапов “смотрин”, кастингов, еще и публичных, чтобы обрести любовь”, – заявила телеведущая.

Она призналась, что вдохновилась постом актрисы Анны Хилькевич.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Хилькевич, которую упомянула Тодоренко, 15 марта в Instagram призналась, что не смотрела ни одной серии шоу “Холостяк”.

“Почему мне никогда не было интересно это? Может потому что смотря на девочек, я могла бы испытать испанский стыд? И я спросила себя, смогла ли бы я принять участие в такого рода шоу? И поняла, что нет”, – заявила она.

Хилькевич отметила, что происходящее в проекте выглядит как смотрины, и нужно “продать” себя.

“Девушка должна быть прям на максималках. Причеем всегда. Максимум обаяния, сексуальности, где-то загадки, интересных тем для разговоров из своей светлой головушки. И типа все для того, чтобы понравиться парню! И как бы вроде ты должна просто быть собой. Но это ну прям практически невозможно во время съеемки”, – написала она.

Актриса призналась, что ей было бы “адски дискомфортно и унизительно”.

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Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

Главным героем нового, восьмого сезона российского проекта, премьера которого состоялась 14 марта на ТНТ, стал российский певец Тимати (Тимур Юнусов). Ведущим шоу является победитель девятого сезона украинской версии проекта “Холостяк” Никита Добрынин.

По формату участницы проекта соревнуются за сердце главного героя. В финале каждого выпуска одна из них покидает шоу.

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