 

В США созданы беспилотники для атаки ПВО России роем

18.03.2021, 13:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Минобороны США заявили о завершении разработки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Coyote версии Block 3. Их главной особенностью является метод ведения боя: на вражескую систему ПВО, например РФ или Китая, они бы напали роем.
Рой беспилотников имеет свойство многозадачности благодаря большому количеству задействованных летательных аппаратов. Так, массированная атака БПЛА Coyote вражеской системы ПВО позволяет превосходить ее огневую мощь. У противника быстрее кончатся боевые снаряды, чем будут уничтожены все дроны.

Беспилотники Coyote разрабатывались для системы высокоточного оружия ВВС США «Золотая Орда». БПЛА способны не только атаковать, но и разведывать местность, а также выступать в качестве ложных целей. Армия, ВВС, ВМС и Корпус морской пехоты КМП США уже получили необходимые материалы с разработками.

Источник: lenta.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Эксперт сообщил о полезных побочных эффектах кофе

03.12 / Домохозяйкам в России предлагают платить зарплату – подробности

16.07 / Мнение: Чёрные социалисты против белых капиталистов

24.12 / Мнение: Наркоманы

30.11 / Люди, которые в огне не горят

20.10 / Глюкоза заболела коронавирусом перед отпуском

11.07 / Профессор Алла Погожева рассказала, какие продукты могут привести к преждевременному старению

01.07 / О сериале “Взаперти” и любви на экране и в жизни: редкое совместное интервью Анны Чиповской и Дмитрия Ендальцева

16.02 / Одна сатана

11.01 / Мнение: О провале и позоре космической державы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска