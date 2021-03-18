В США созданы беспилотники для атаки ПВО России роем

В Минобороны США заявили о завершении разработки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Coyote версии Block 3. Их главной особенностью является метод ведения боя: на вражескую систему ПВО, например РФ или Китая, они бы напали роем.

Рой беспилотников имеет свойство многозадачности благодаря большому количеству задействованных летательных аппаратов. Так, массированная атака БПЛА Coyote вражеской системы ПВО позволяет превосходить ее огневую мощь. У противника быстрее кончатся боевые снаряды, чем будут уничтожены все дроны.

Беспилотники Coyote разрабатывались для системы высокоточного оружия ВВС США «Золотая Орда». БПЛА способны не только атаковать, но и разведывать местность, а также выступать в качестве ложных целей. Армия, ВВС, ВМС и Корпус морской пехоты КМП США уже получили необходимые материалы с разработками.

Источник: lenta.ru