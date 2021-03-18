 

Военный эксперт заявил, что польские ВМС не могут противостоять Балтийскому флоту

18.03.2021, 13:26, Разное
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По словам военного эксперта Мариуша Маршалковского, который работает в польском издании Biznes Alert, ВМС Польши не могут противостоять Балтийскому флоту РФ. Он сравнил их боевые возможности сейчас и десять лет назад.
Военный эксперт считает, что постепенно происходит деградация береговой структуры и кораблей, принадлежащих Военно-морским силам Польши. Они не способны оказывать сопротивление российскому Балтийскому флоту, хотя десятилетие назад их возможности были целиком сопоставимы. С тех пор РФ значительно обновила и модернизировала Балтфлот. Теперь в их распоряжении – корветы с ракетами «Калибр», 15 штурмовых катеров, подводные лодки, 6 подразделений для противолодочных действий, а также малые ракетные корабли.

Как пишет издание «Политэксперт», Мариуш Маршалковский убежден, что ВМС Польши стремительно теряют свой потенциал. Власти страны до сих пор дискутируют на тему того, необходимо ли само наличие военно-морского флота в государстве.

Кроме этого, военный эксперт считает «вчерашним днем» системы ПВО Польши. По его словам, Варшаве совершенно нечего противопоставить Москве.



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