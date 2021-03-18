 

Соседов заявил, что Крутой и Кисилёв управляют шоу-бизнесом в РФ

18.03.2021, 13:26, Разное
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Сергей Соседов в рамках передачи «Ходят слухи» рассказал, кто, по его мнению, и как именно управляет российским шоу-бизнесом.
Музыкальный критик заявил, что всем управляют кланы, созданные известными продюсерами и звёздами, а в их главе стоят Игорь Крутой и Владимир Киселёв. Но основная сила артистов заключается в объединении усилий, по отдельности существенное влияние ни один из них оказать не сможет.

По этой причине Соседов считает слухи о том, что Алла Пугачёва может закрыть дорогу непонравившемуся артисту в эфир, неправдивыми. По убеждению шоумена, ей не хватит влияния.

«Пугачёва немного решала, но только за счёт личных связей. Она ведь не была генпродюсером никакого канала, не была директором или председателем. Если она кого-то “закрывала”, делалось это, может быть, по ее просьбе, по дружбе. Мол, я не хочу, чтобы та была. Но сама по себе она не могла ни на никого повлиять – у нее не было таких возможностей», – сделал высказывание Сергей Соседов.

С его точки зрения, на подобное был способен только один человек в российской эстраде – Йосиф Кобзон, обладавший и без поддержки других достаточным влиянием для помощи другим артистам в одиночку.

Источник: sm.news



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