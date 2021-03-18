 

В «Роскосмосе» назвали срок испытаний ионных двигателей

18.03.2021, 13:24, Новости дня
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Испытания российских ионных двигателей намечены на 2025-2030 годы, сообщили в «Роскосмосе». Они пройдут на базе исследовательского центра имени Келдыша.

Как сообщают представители ведомства, порядок испытаний и перечень процедур пока еще обсуждаются. Двигатели нового типа будут использованы для обеспечения малой тяги в аппаратах, находящихся на орбите Земли. Периодически возникает потребность в коррекциях траектории спутников и других аппаратов, напоминают специалисты. Это можно будет делать при помощи ионных двигателей.

На сегодня разработчики пытаются приблизить срок эксплуатации ионных двигателей к среднему расчетному периоду использования космических аппаратов, который составляет 15 лет.



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