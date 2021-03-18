В Китае хотят построить коммерческий космодром

До 2025 года в Китае хотят построить первый коммерческий космодром. Как сообщают СМИ, данный проект стал одним из приоритетных в национальной программе развития, которая осуществляется в рамках текущего пятилетнего плана.

Как поясняют эксперты, в космической отрасли все больше появляется частного капитала. Различные компании хотят осуществлять коммерческие проекты, связанные с запусками аппаратов в космическое пространство.

До сих пор все они обращались на существующие космодромы. Однако там приоритет отдан государственным проектам, в том числе военным. Для того чтобы бизнес мог нормально развиваться, не ожидая своей очереди, нужен коммерческий космодром, говорят представителей власти Китая.