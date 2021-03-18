 

Тихановская выпустила новое обращение: Лукашенко плюнул в лицо миллионам белорусов

18.03.2021, 13:22, Разное
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В ходе видеообращения оппозиционер назвала себя лидером, избранным народом Белоруссии. Светлана Тихановская отметила, что решить политический кризис в стране можно только через переговоры при посредничестве партнеров из разных стран мира.

Политик призвала всех ответственных белорусов принять участие в голосовании за диалог с властью. По ее словам, каждый голос – это небольшой шаг к государству, где руководство уважительно относится к людям и их взглядам. Также это сигнал к действию для зарубежных коллег.

Тихановская рассказала, что власть в республике сегодня удерживает человек, который проиграл выборы. Президент Александр Лукашенко пытается сохранить контроль над страной, используя насилие и репрессии. “Он отказался уходить с поста, плюнув в лицо миллионам белорусов”, – заявила оппозиционер.

Политик добавила, что в течение последних семи месяцев встречалась с разными иностранными политиками и организациями и смогла собрать профессиональную команду. Международные сообщества готовы организовать площадку и вынудить режим пойти на переговоры.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа прошлого года. Победу одержал Александр Лукашенко. По данным Центризбиркома, политика поддержали более 80% избирателей. Светлана Тихановская и ее сторонники обвинили главу страны в фальсификации голосования.



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