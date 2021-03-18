 

В Госдуму внесли законопроект о конфискации машин у пьяных водителей

18.03.2021, 13:22, Разное
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Башкирские депутаты внесли в Государственную Думу законопроект об изъятии автомобилей у нетрезвых водителей. Об этом сообщили представители государственного собрания Республики Башкортостан.

Парламентарии пояснили, что в руках пьяного шофёра машина может стать орудием преступления, поэтому их целесообразно конфисковывать, чтобы нарушитель никому не навредил. Однако лишать транспортного средства авторы инициативы предлагают лишь тех, кто повторно был пойман пьяным за рулём или тех, кто стал виновником аварии с тяжёлыми последствиями в нетрезвом виде, пишет RT.



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