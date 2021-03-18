 

В ЕС не увидели оснований для введения санкций против российских бизнесменов

18.03.2021, 13:20, Новости дня
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Евросоюз не обладает достаточными основаниями для введения санкций в отношении крупных российских предпринимателей, сообщил в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

Представитель ЕС заявил, что «санкции основаны на доказательствах, которые должны быть существенными, потому что есть закон и суд», передает ТАСС.

«Политическая цель санкций – изменить поведение. Однажды в черном списке может оказаться олигарх, но не за то, что он является олигархом, а за какие-то действия», – сказал он.

При этом ранее послы ЕС согласовали санкции против России.

Напомним, Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против РФ в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.  

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза.



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