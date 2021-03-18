Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане заступилась за сжегших памятник детей

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец на заседании Госсовета республики призвала не наказывать детей, поджегших монумент Неизвестному солдату в городе Заинске, а вести с ними работу.

«Не считаю, что нужно наказывать детей, потому что это дети младшего школьного возраста, которым родители не объяснили, что такое памятник, что такое память героев. Поэтому здесь нам нужно бороться не со следствием, а с причиной. А причина – это работа с семьями, с детьми, со школой», – передает «Интерфакс» слова Волынец.

Детский омбудсмен отметила, что планирует поездку в Заинск. «Но мне бы не хотелось, чтобы это было какое-то точечное решение проблемы, тушение пожара, а чтобы это была системная, методическая работа. Так как ребенок, который не знает, что такое хорошо и что такое плохо, ведет себя подобным образом», – резюмировала Волынец.

Напомним, памятник воину-освободителю в татарстанском Заинске загорелся 16 марта. По версии следствия, четверо несовершеннолетних жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник и уничтожил его.