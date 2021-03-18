 

США и Канада анонсировали учения в Арктике

18.03.2021, 13:20, Новости дня
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Военно-воздушные силы США и Канады проведут совместные учения по противовоздушной обороне в Арктике, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

Как отмечается в распространенном заявлении, учения под кодовым наименованием Amalgam Dart пройдут с 20 по 26 марта над канадскими арктическими районами.

«В них будут задействованы различные военные самолеты, действующие с авиабаз в Уайтхорсе (территория Юкон), Йеллоунайфе (Северо-Западные территории), Эдмонтоне (провинция Альберта), Гуз-Бэе (провинция Ньюфаундленд), Икалуите (территория Нунавут) и Туле (Гренландия). Эти учения предоставляют нам возможность отработать боевые навыки в то время, как ВВС Канады и США совместно действуют с нашими союзниками и партнерами в Арктике», – передает ТАСС сообщение командования.

Ранее в США заявили о перехвате бомбардировщиков и истребителей ВКС России.



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