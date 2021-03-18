 

Роскомнадзор пообещал, что блокировка Twitter вызовет минимальное число аварий на АЭС

18.03.2021, 13:11, Разное
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Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц, если социальная сеть не удалит запрещенный контент.

Надзорное ведомство активно готовится к возможной блокировке и утверждает, что сопутствующий ущерб от его действий будет минимальным.

– Мы учли прошлый опыт борьбы с Telegram и уверены, что в этот раз у наших инженеров все получится как надо. На всякий случай мы предупредили Министерство чрезвычайных ситуаций о том, что возможны незначительные перебои в работе атомных электростанций. Могут произойти веерные отключения света в нескольких регионах России одновременно. По нашим подсчетам число авиационных катастроф не превысит среднегодовые показатели. А обороноспособность страны в целом не сильно пострадает. Я думаю, что по итогам нашей работы все будет хорошо, — заявил руководитель ведомства Андрей Липов.

Роскомнадзор рекомендует гражданам заранее приобрести полугодовой запас еды и воды, а также запастись электрогенераторами и другими источниками питания на случай непредвиденных последствий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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