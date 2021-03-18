 

Скандалы: Игорь Чайка заработает на Навальном

18.03.2021, 13:04, Разное
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Компания «Хартия» сына экс-генпрокурора России вывозит отходы из колонии, где отбывает наказание оппозиционер

Компания «Хартия» Игоря Чайки, сына экс-генпрокурора России Юрия Чайки, вывозит отходы из колонии, где отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный, следует из материалов сайта госзакупок. Расследование о бизнесе детей Юрия Чайки зимой 2015 года стало первым по-настоящему популярным агитационным материалом политика Навального, и в этом есть некая ирония. Ведь за каждого заключённого, включая Навального, колонии полагается финансирование. Часть от этого бюджета пойдёт в карман Игоря Чайки.

Контракт между владимирским филиалом ООО «Хартия» и Исправительной колонией № 2 УФСИН России по Владимирской области подписан в январе 2021 года, действовать он будет до 30 апреля того же года. Мусоровозы фирмы Игоря Чайки будут совершать рейсы в город Покров Петушинского района, где находится колония. «Хартия» обязалась принимать твёрдые коммунальные отходы (ТКО), перевозить их, обезвреживать и утилизировать в соответствии с законодательством РФ. Всего запланировано шесть таких рейсов, за услуги компания получит 47,9 тыс. рублей.

Судя по материалам тендера, на территории исправительного учреждения отходы собираются в бункеры-накопители, которые обычно целиком погружаются на грузовики, и пластиковые контейнеры. Объём каждого из бункеров не должен превышать 8 кубометров, вес – не более 3 тонн, допустимый вес контейнеров – не более 300 килограммов, сказано в документации к закупке. Руководство учреждения предоставит карты с указанием мест размещения площадок накопления бытовых ТКО.

Игорь Чайка

Предыдущий заказ на вывоз отходов со стороны «Хартии» был оформлен иначе. Если в первом квартале 2021 года ТКО требуется вывозить дважды в месяц, то с сентября по январь 2020 года это делали каждую неделю, по вторникам. Такая услуга обошлась колонии дороже – цена сентябрьского контракта составила 135,7 тыс. рублей.

Иными словами, есть риск, что в ИК-2 «Покров» возникнут проблемы с вывозом мусора.

Доля Игоря Чайки в «Хартии» находится в залоге у Сбербанка (частично или полностью, неизвестно). 60 процентов предприятия принадлежит ООО «Экогрупп», где сын экс-чиновника владеет 70,8 процента. Остальные 40 процентов мусорной компании принадлежат АО «Рекавери» Александра Пономарёва. По итогам 2019 года выручка фирмы составила 9,2 млрд рублей, чистая прибыль – 17,8 млн рублей. Помимо Владимирской области, «Хартия» работает в Москве, Московской, Тульской и Ярославской областях.

Александр Колесников



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