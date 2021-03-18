 

Мнение: Как мы будем делить деньги богатых

18.03.2021, 13:00, Разное
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Блогеры правильно пишут — разумного равенства должно быть больше. А то что ж: один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой – по помойкам шляется, питание ищет. Несправедливо и, пожалуй, неправильно.

На первый взгляд, проблему имущественного неравенства можно решить классической двухходовкой — отнять и поделить. Однако стоит только задуматься о деталях, сразу же в дверь постучатся два уточняющих вопроса: у кого именно отнимать и между кем конкретно делить.

С отниманием денег всё более-менее ясно: можно установить имущественный ценз и раскулачивать тех, кто его превысил. Например:

— всех с состоянием больше 75 млрд рублей;
— всех с состоянием больше 1 млрд рублей;
— всех с состоянием больше 15 млн рублей;
— всех, у кого больше одной квартиры;
— всех, кто зарабатывает в два раза больше средней зарплаты по стране;
— всех, кто досыта ест каждый день.

Уровни раскулачивания более-менее понятны, достаточно выбрать какой-нибудь из них, и можно брать в руки мотыгу или наган. Гораздо интереснее вторая часть процесса — делёж экспроприированного. Вот возможные выгодоприобретатели от передела:

— самые нуждающиеся люди, не способные уже к работе;
— нуждающиеся люди и пролетариат;
— все россияне, получающие меньше средней зарплаты;
— все жители мира, включая бедных африканцев и азиатов;
— вся фауна нашей планеты, включая и домашних, и диких животных;
— вся известная нам живая материя, включая бактерий и океанский планктон.

Обычно блогеры проявляют самодурство: выбирают наугад, кого следует грабить, потом так же наугад выбирают, между кем делить. Допустим, «грабим миллиардеров, делим между бедными».

Вместе с тем они не подводят под свои пожелания никакой моральной базы. Их паства рукоплещет такому варианту раздела только потому, что грабить будут кого-то другого, а делить награбленное между этой самой паствой. Такой план принципиально ничем не отличается от плана уличиных гопников: «грабим прохожих, деньги делим между членами банды». Шаблон ровно тот же «грабим не наших, делим между нашими».

Если же мы попытаемся подвести под эгалитаристские лозунги, — лозунги о равенстве, — какую-нибудь мораль, то нам будет очень сложно объяснить самим себе, почему отобрать у миллиардера Толстосумова и дать слесарю Петровичу — это хорошо, а отобрать у слесаря Петровича и дать фермеру Мумбе из Эфиопии — это плохо.

Как верно отметил французский драматург Анри Бек, беда равенства в том, что мы хотим его только с теми, кто нас превосходит.

Мы презрительно посмеиваемся над саморазрушительной идеологией жителей Запада, однако их идеология, по крайней мере, честна. Они заявляют, что слезинка сомалийца или слезинка лесного зайца важнее, нежели кошелёк простого норвежского рыбака. Наши же агитаторы на словах требуют равенства для всех, однако на практике немедленно начинают пронзительно визжать, стоит только России выделить мизерную долю бюджета на гуманитарную помощь какой-нибудь потерянной африканской стране.

Источник: Место для дискуссий



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