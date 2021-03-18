В Харьковской области ужесточили карантин. Посещения школ, кинотеатров и спортзалов ограничили

В Харьковской области с 18 марта усиливают карантинные ограничения, школьников переводят на дистанционное обучение и запретят проведение массовых мероприятий. Об ужесточении мер сообщила Харьковская облгосадминистрация.

Решение об ужесточении карантина 17 марта приняла региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, уточнили в местной ОГА.

С 18 марта в Харьковской области на дистанционное обучение отправят всех школьников, кроме учеников 1-4 классов. Если в начальных классах обнаружат случаи заболевания СOVID-19, им также будут рекомендовать перейти на дистанционную форму обучения.

В обычном режиме будут обучаться в специальных, санаторных учреждениях, учреждениях специализированного образования областного подчинения и учебно-реабилитационных центрах при условии соблюдения санитарных и противоэпидемических мероприятий. Учреждениям профессионального и профессионально-технического образования, а также высшего образования рекомендовали также перейти на дистанционную форму обучения.

В области запрещается проведение массовых спортивных, культурных, развлекательных, социальных, религиозных, научных, образовательных и других мероприятий с участием более одного человека на 4 м². Запрещено заполнять залы, где проходят массовые мероприятия, более чем на половину.

Кроме этого, запрещается прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполнением более 50% мест. Запрещается работа спортивных залов и фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность размещения 1 человека на 10 м². В бассейнах могут плавать не более четырех человек на одной дорожке во время индивидуальных занятий и не более шести – при групповых.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что в стране началась третья волна коронавируса, и власти не исключают введение нового локдауна.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом во Львове с 19 марта вводят жесткий карантин. Он будет действовать до 28 марта. За минувшие сутки в этом городе зафиксировали 884 новых случая заболевания COVID-19.

Сложная ситуация с распространением коронавируса фиксируется и в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко, отвечая на вопрос, когда столица может оказаться в “красной” зоне, сказал: “Я думаю, время идет на дни. Максимум через неделю”.

Министерство здравоохранения Украины 17 марта обнародовало новый перечень зон адаптивного карантина. В “красную” попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В “оранжевой” находятся Киевская, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области, а также Киев.

Шмыгаль говорил, что если большинство областей Украины окажутся в “красной” зоне, правительство введет локдаун по всей стране.

Последний раз в Украине жесткий карантин вводили с 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Тогда действовал так называемый “карантин зимних каникул”. В этот период запретили работу заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков и заведений образования (кроме детсадов).

Результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, опубликованные 5 марта, показали, что 56% украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если заболеваемость COVID-19 в стране будет существенно расти.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 18 марта в Украине подтвердили более 15 тыс. новых заболевших COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 1,5 млн человек. Почти 29,6 тыс. пациентов умерли, а более 1,24 млн выздоровело.

В Харьковской области за последние сутки выявили 732 больных COVID-19. Всего в регионе обнаружили более 92 тыс. заразившихся коронавирусом. Более 1,7 тыс. пациентов умерли и около 80,3 тыс. выздоровели, свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

—