“Делаем это вместе с уличными протестами”. Тихановская объявила о начале общебелорусского голосования

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, которая находится за пределами Беларуси, объявила 18 марта об общенациональном голосовании по поводу переговоров о разрешении кризиса в стране. Свое заявление она сделала в обращении на своем YouTube-канале.

“Я, Светлана Тихановская, лидер, избранный беларусским народом, объявляю о начале общенационального голосования. Каждый из вас знает, что в стране кризис, и разрешить его мы можем мирным путем – через переговоры при международном посредничестве. Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, мы делаем это вместе с уличными протестами”, – сказала Тихановская.

Она подчеркнула, что проголосовать важно потому, что власть в Беларуси “удерживает человек, который проиграл выборы”, но отказался уходить с должности и “плюнул в лицо миллионам беларусов”, и теперь “в стране никто не чувствует себя безопасно”.

“Выбранный им путь управления страной неизбежно приведет к его уходу, но мы не готовы ждать. Почему? Потому что он готов сколько угодно жертвовать людьми, а мы – нет. Поэтому мы выбираем не оружие, а ненасильственный протест и честный голос. И чем больше наших голосов, тем громче для всего мира звучит наше требование решить кризис мирно и без новых жертв”, – объяснила оппозиционер.

По ее словам, речь идет о возможных переговорах “с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы”. Тихановская подчеркнула, что “такие люди есть”.

“Им переговоры нужны не меньше, чем нам, потому что насилие и беззаконие ухудшило их жизнь тоже. Есть много сценариев развития событий в Беларуси, и все они – даже очень страшные, долгие и силовые – неизбежно приведут к переговорам. Вопрос лишь в том, какой ценой”, – отметила она.

Оппозиционер рассказала, что семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, прежде чем сделать это заявление.

“Все они на нашей стороне. И пришло время воспользоваться этой помощью”, – считает Тихановская.

Посредниками, по ее словам, готовы выступить ОБСЕ и ООН, а также “вынудить режим пойти на переговоры”.

“Главное – наши голоса вернут нам чувство единства, большинства и силы. Перед началом переговоров мы укрепим нашу переговорную позицию: через протесты и кампании гражданского неповиновения. Мы мобилизуем все наши ресурсы, чтобы на вторую волну протеста у режима не хватило ни сил, ни денег”, – сказала Тихановская.

По ее словам, голосование пройдет с помощью чат-бота платформы “Голос”. Формулировка голосования: “Я требую мирного разрешения кризиса в Беларуси путём переговоров. И призываю Светлану Тихановскую провести их при международном посредничестве”. Варианты ответа: “Да, согласен” и “Нет, не согласен”.

Тихановская рассчитывает, что первые результаты голосования можно будет увидеть ко Дню воли, которая отмечается в Беларуси 25 марта.

Она отметила, что голосование будет анонимным и безопасным, а данным платформы “Голос” “доверяют везде”.

ВИДЕОВидео: Светлана Тихановская / YouTube

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

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