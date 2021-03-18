Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником – заявление G7

Министры иностранных дел G7 заявили, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, и осудили временную оккупацию Крыма. Об этом говорится в опубликованном 18 марта заявлении глав МИД стран “Большой семерки” по случаю седьмой годовщины российской оккупации украинского полуострова.

“Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и высокий представитель Европейского союза, едины в своем осуждении продолжающихся действий России по подрыву суверенитета Украины, ее территориальной целостности и независимости”, – сказано в сообщении.

Министры подчеркнули, что Россия нарушила международное право, а ее попытки узаконить оккупацию украинского Крыма не будут признаны. Они осудили нарушения прав человека на полуострове, особенно крымских татар, а также приветствовали инициативу Украины по созданию Крымской платформы.

“Мы также решительно выступаем против продолжающейся дестабилизации Россией Украины. Особенно действий России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, игнорирующей обязательства, взятые ею в соответствии с Минскими соглашениями. Полное выполнение Минских соглашений – это путь к миру. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником”, – заявили в G7.

Помимо этого, министры призывали РФ прекратить разжигание конфликта на Донбассе и оказание финансовой и военной поддержки боевикам.

“Большая семерка” по-прежнему полностью привержена реализации санкций и будет продолжать поддерживать Украину для поддержки ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ. Крым – это Украина”, – резюмировали министры G7.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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