 

У дошкольников из-за использования гаджетов развиваются поведенческие проблемы

18.03.2021, 12:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые обнаружили, что использование дошкольниками электронных устройств может негативно отразиться на их эмоциональных и поведенческих способностях к 5 годам. В основном такие дети проявляют гиперактивность, плохо концентрируют внимание и не могут общаться со сверстниками.
В исследовании принимали участие 699 детей, из которых больше половины (68%) посещали детский сад в течение целого дня и имели родителей с высшим образованием (64%). Оказалось, что некоторые дети уже с 18 месяцев взаимодействовали с гаджетом в обычные и выходные дни.

С каждым годом количество времени, проведенного за электронным устройством, увеличивалось. В возрасте 18 месяцев оно составляло 32 минуты, а уже к пяти годам — 114 минут ежесуточно. Пятилетним детям дали заполнить анкеты, позволяющие оценить их психосоциальные проблемы. Оказалось, что до 59% дошкольников не могли нормально общаться со сверстниками.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / Гороскоп на январь 2021 года

13.12 / Мнение: Гадрутский район

23.10 / Мнение: Десятикратный разрыв в доходах

08.10 / Мнение: “Я жена погибшего пилота…”

07.12 / Мнение: Диалог с рабовладельцем

10.02 / “Из кирпича и глины”: Археологи нашли легендарные ворота Кира Великого

03.08 / Поклонники восхитились мускулистыми ногами Ивана Урганта в велосипедках

26.01 / Мнение: Коля и коронавирус

12.08 / Эвелина Бледанс: «Для меня женственность и сексуальность – это про одно и то же»

05.10 / Ученые: Число людей с депрессией и тревожностью в период пандемии увеличилось в три раза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска