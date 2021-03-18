У дошкольников из-за использования гаджетов развиваются поведенческие проблемы

Ученые обнаружили, что использование дошкольниками электронных устройств может негативно отразиться на их эмоциональных и поведенческих способностях к 5 годам. В основном такие дети проявляют гиперактивность, плохо концентрируют внимание и не могут общаться со сверстниками.

В исследовании принимали участие 699 детей, из которых больше половины (68%) посещали детский сад в течение целого дня и имели родителей с высшим образованием (64%). Оказалось, что некоторые дети уже с 18 месяцев взаимодействовали с гаджетом в обычные и выходные дни.

С каждым годом количество времени, проведенного за электронным устройством, увеличивалось. В возрасте 18 месяцев оно составляло 32 минуты, а уже к пяти годам — 114 минут ежесуточно. Пятилетним детям дали заполнить анкеты, позволяющие оценить их психосоциальные проблемы. Оказалось, что до 59% дошкольников не могли нормально общаться со сверстниками.

Источник: www.medikforum.ru