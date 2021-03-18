 

Лолита Милявская запускает новое шоу про ДНК

18.03.2021, 12:36, Разное
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Певица Лолита Милявская приступает к запуску телевизионного шоу «ДНК» на видеосервисе Premier и телеканале Пятница. Выпуск состоится 21 марта.
В съемках программы будут принимать участие многие звезды шоу-бизнеса, различные артисты. На протяжении всей программы гостям придется сдавать анализ на ДНК, после чего – обговаривать результаты.

Предстоит неприятная процедура, так как некоторые результаты теста могут быть неожиданными. Как считает сама Милявская, генетический тест способен высветить все наследственные предрасположенности человека. Передача обещает быть интересной и азартной, отметила ведущая.

К слову, Лолита Милявская сама уже прошла тест на ДНК и осталась довольна его результатами. Певица призналась, что ранее никогда не задумывалась о значении ДНК в её жизни и считает, что это должно интересовать каждого.

Источник: teleprogramma.pro



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