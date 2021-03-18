Суточный прирост больных COVID-19 россиян составил 9,8 тысячи

За прошедшие сутки в стране обнаружили 9 803 новых случаев. Почти 12% из них не имеют клинических проявлений заболевания. Полностью выздоровел 12 061 человек, скончались 460 пациентов.

Новые случаи подтвердили в 85 регионах России. Больше всего заразившихся COVID-19 выявили в Москве – 1 934. Вылечились 1 760 горожан, в больницы доставили 750 человек, умерли 48 пациентов.

В первую пятерку по числу заразившихся также попали Санкт-Петербург (918 больных), Московская (537 больных), Нижегородская (349 больных) и Ростовская (240 больных) области, передает оперативный штаб.

Всего коронавирусом в России заразились 4,42 миллиона человек. Выздоровели и покинули медучреждения 4,03 миллиона граждан. С начала пандемии в стране было зафиксировано 93,8 тысячи летальных исходов.

С конца прошлого года во всех регионах начал действовать масочный режим. Носить средства защиты обязательно в общественном транспорте, магазинах, аптеках, театрах, кинотеатрах и других местах массового скопления людей.

18 января в России началась масштабная кампания по вакцинации от COVID-19. Сегодня известно о трех официально зарегистрированных отечественных препаратах – “Спутник V”, “ЭпиВакКорона” и “КовиВак”.