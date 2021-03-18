СК получил обращение с просьбой проверить песню Manizha

Общественники направили в Следственный комитет обращение с просьбой проверить текст песни певицы Манижи, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В Следственный комитет поступило обращение общественной организации с просьбой проверить слова из песни певицы Манижи на возможные противоправные высказывания. Обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке», – цитирует РИА «Новости» Петренко.

Ранее певица Manizha (Манижа Сангин) рассказала об обрушившейся на нее волне негатива после победы в отборе на песенный конкурс «Евровидение».

В начале марта в эфире Первого канала объявили, что участницей международного песенного конкурса «Евровидение – 2021» от РФ станет российско-таджикская певица Manizha с песней Russian Woman. Позже было опубликовано видео конкурсной песни Manizha для «Евровидения».

В свою очередь продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская сообщила газете ВЗГЛЯД, что претендовать на призовые Manizha не сможет. По ее мнению, в этой песне нет необходимой для этого конкурса «хитовости».

Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.