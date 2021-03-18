 

Пытавшуюся вывезти из ФРГ годовалого сына россиянку задержали на границе с Польшей

18.03.2021, 12:30, Новости дня
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Гражданка РФ Виктория Иккерт пыталась вывезти из Германии своего годовалого сына, однако была задержана на польско-российской границе, сообщили в администрации Калининградской области.

В администрации сообщили, что «молодая мама сбежала из Германии, не выдержав издевательств мужа-немца», однако тот «успел установить запрет на выезд из ЕС сына», передает РИА «Новости».

По данным собеседников, польские пограничники не пропустили женщину с сыном и определили их в приют в пограничном Бранево до решения суда, который должен рассмотреть их дело в четверг.

Из копий документов следует, что годовалый сын Виктории Иккерт Михаель имеет российское гражданство.

Ситуацию взял на контроль губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Ранее российская семья Зайберт, проживающая в Германии, получила решение суда об окончательном изъятии детей. При этом президент Европейского центра по правам человека в Вене Гарри Мурей счел это решение полностью политическим.



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