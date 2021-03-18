В Генпрокуратуре назвали основные жалобы россиян в 2020 году

Больше всего жалоб в прокуратуру в прошлом году поступило на нарушения трудовых и жилищных прав, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«В органы прокуратуры поступило почти 5 млн обращений. Из них непосредственно прокурорами разрешено порядка 2 млн обращений. Свыше 40% от числа поступивших обращений направлено на разрешение в другие ведомства», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Поводами для обращения в ведомство чаще всего были нарушения трудовых, жилищных прав, права на благоприятную окружающую среду, земельного законодательства, законов о несовершеннолетних, исполнительном производстве, в сфере ЖКХ и законодательства об административных правонарушениях.

Чаще всего обвинения заявителей подтверждались по нарушению трудовых прав (40,3%), в сфере безопасности дорожного движения (39,8%), прав несовершеннолетних (32%), предпринимателей (26,3%), бюджетного законодательства (28,4%), по пенсионным вопросам (23,7%), на действия (бездействие) судебных приставов-исполнителей (25,4%), жилищного законодательства (24,1%) и в сфере ЖКХ (23,9%).

Активней других в прокуратуру жаловались в Южном и Дальневосточном федеральных округах. В них в расчете на 100 тыс. местных жителей количество обращений существенно превысило показатель в среднем по России.

Ранее Путин призвал Генпрокуратуру тщательно вести мониторинг рынка труда и продолжать защищать права наиболее уязвимых категорий граждан.