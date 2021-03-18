Кандидатам от оппозиции законодательно запретят побеждать на выборах

В Государственную думу внесён проект федерального закона «О проведении выборов в федеральные и местные органы власти и утверждении их результатов».

Согласно законопроекту, в России запретят избираться в Госдуму и местные парламенты кандидатам от оппозиционных сил.

Документ предусматривает новый порядок регистрации кандидатов, в ходе подачи заявления в Центризбирком или местные избиркомы участник выборов подписывает обязательство в обязательном порядке войти в состав правящей партии или заключить с ней соглашение о поддержке всех её инициатив.

Кандидат может отказаться от почётной обязанности и принять участие в выборах, но при условии подписания документа об отказе от победы в голосовании, в случае если она состоится.

– Закон позволит нам стабилизировать ситуацию в стране, в то же время соблюсти все демократические процедуры. Я благодарна коллегам из Госдумы за поддержку ЦИК. Всем, кто попал в ряды депутатов нужно понимать, что они попали благодаря выборам, благодаря Центризбиркому, территориальным избиркомам. Мы всё правильно подсчитали, соблюли все необходимые процедуры. И я бы не сказала, что есть нарушение демократии. Ответственный гражданин, которому народ делегировал полномочия, просто обязан в трудный момент действовать в интересах государства и её власти, — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал главу ЦИК и заверил, что сделает всё от себя зависящее, чтобы законопроект как можно быстрее был принят депутатами, добавив, что готов ради этого пожертвовать своими законными выходными. Первые выборы по новой формуле должны состояться уже ближайшей осенью.

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