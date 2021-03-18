Звезда “Кухни” Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц стали родителями

Приятно, когда знаменитости, не любящие рассказывать о личной жизни, все же делают исключение и делятся чем-то очень хорошим с подписчиками в социальных сетях. Так, недавно Альбина Джанабаева объявила о беременности, а теперь Марк Богатырев, известный по роли повара Максима Лаврова в сериале “Кухня”, сообщил, что они с актрисой Татьяной Арнтгольц стали родителями. Это их первый общий ребенок.

В доме счастье))! Сын родился! Богатырев Данила Маркович!! В добрый путь, – написал Марк, опубликовав фотографию с новорожденным малышом.

Напомним, Татьяна и Марк познакомились в 2017 году на съемках телесериала “Наживка для ангела”. Долгое время пара не афишировала свои отношения, и впервые об их романе заговорили осенью 2018-го, после того как Марк выложил в Instagram снимок девушки в темных очках. Поклонники сразу же признали в ней Татьяну. Дополнил молодой человек кадр недвусмысленной фразой: “Девушка решила меня захомутать”.

Несколько лет Татьяна была замужем за актером Иваном Жидковым. В браке у них родилась дочь Мария, но в 2013 году они приняли решение расстаться. Вскоре Татьяна перестала скрывать отношения с партнером по спектаклю “Двое на качелях” Григорием Антипенко.

Марк Богатырев не любит распространяться о своей личной жизни. Однако известно, что звезда сериала “Кухня” два года назад встречался с девушкой по имени Надежда. Они познакомились в одном из столичных ночных клубов в декабре 2014-го и планировали пожениться летом, но свадьбу, по словам мамы актера, пришлось перенести из-за предстоящих съемок Марка в Литве.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц