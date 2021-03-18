 

На заседании ТКГ Резников предложил накануне Пасхи начать на Донбассе совместное гуманитарное разминирование

18.03.2021, 11:48, Новости дня
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17 марта на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе замглавы украинской делегации, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предложил разминировать кладбища накануне Пасхи.

Об этом проинформировали на Facebook-странице украинской делегации.

“Резников предложил накануне Пасхальных праздников совместно осуществить два шага: начать процесс “гуманитарного разминирования”, а именно: разминирование участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения и так далее), на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ; разблокировать работу КПВВ “Счастье” и “Золотое”, – говорится в сообщении.

В украинской делегации отметили, что ожидают “соответствующих решений российской делегации”.

Резников заявил, что “есть шанс” на гуманитарное разминирование.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/229441575632927

В 2021 году Пасха приходится на 2 мая по православному календарю.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Боевики на Донбассе блокируют движение через контрольные пункты въезда и выезда “Счастье”, “Золотое”, “Гнутово”, “Майорское” и “Марьинка”, говорили в Госпогранслужбе Украины в начале марта. В ведомстве подчеркивали, что оккупанты не сообщают причин блокировки КПВВ.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что работу КПВВ “Счастье” и “Золотое” блокирует Россия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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