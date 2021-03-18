Канцлер Австрии летел из Израиля на самолете, который, вероятно, принадлежит компании Фирташа – СМИ

Канцлер Австрии Себастьян Курц возвращался со встречи на высшем уровне в Тель-Авиве на частном самолете, который может принадлежать украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Об этом сказано в статье австрийского издания ZackZack от 17 марта.

По информации СМИ, 4 марта Себастьян Курц вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен прибыл в Израиль на датском государственном самолете, чтобы обсудить вопрос вакцинации от коронавируса. В Австрию он возвращался вместе с австрийской делегацией на арендованном частном самолете Embraer Legacy 600 с регистрационным номером OE-IRK.

Самолетом управляет операционная компания Avcon Jet AG, за которой стоит Фирташ, отметило издание. После высадки Курца в Вене самолет OE-IRK направился в аэропорт Борисполь в Киеве. Канцелярия Курца заявила изданию, что самолет действительно заказали. Это абсолютно стандартный процесс бронирования индивидуальных авиаперелетов через такие компании, как Avcon Jet AG, сообщили в канцелярии главы правительства Австрии.

В ведомстве не знают, кому принадлежит Embraer Legacy 600 и, как отметили чиновники, это не имеет значения.

Издание утверждает, что имеет в распоряжении соглашение, заключенное в ноябре 2017 года между якобы связанной с Фирташем компанией Ukrinvest Holding AG с офисом в Вене и венской компанией Avcon Jet AG. По этому договору Avcon Jet AG отвечает за эксплуатацию Embraer 600 Legacy с номером OE-IRK. Самолет официально принадлежал Raiffeisen Aircraft Finance GmbH, а Ukrinvest Holding AG Фирташа арендовал его, говорится в сообщении.

Как отметило издание, Ukrinvest Holding AG оплатил лизинговые сборы за два двигателя Rolls Royce для самолета Embraer Legacy 600, так за март 2019 года компания заплатила $16 тыс. PR-менеджер Фирташа Даниэль Капп заявил изданию, что самолет принадлежит компании, которую “можно отнести к Фирташу, но она управляется автономно третьей стороной”.

Фирташа задерживали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США. В Штатах бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана.

25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена в США. 16 июля бывший тогда министром юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал выдачу Фирташа американским властям.

Американский юрист Джин Берд заявил, что в случае экстрадиции Фирташа в США ему грозит более 80 лет тюрьмы, если он не заключит сделку со следствием.

Пока Фирташа не выдали, он проживает в Австрии. Его защита подавала апелляцию – просит возобновить рассмотрение дела.

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