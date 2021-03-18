Кардашян вставила опаловые зубы

40-летняя американская модель Ким Кардашян 18 марта в Instagram продемонстрировал новые декоративные накладки, установленные на ее нижние зубы.

“Новые опаловые грилзы”. – написала она.

Модель для фото оттопырила нижнюю губу, чтобы крупным планом продемонстрировать декор зубов драгоценными камнями.

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

“Но зачем? Не лучше ли браслет или, может быть, какие-нибудь прекрасные серьги?” – спросила подписчица londa_zee71.

Ким Кардашян является участницей реалити-шоу “Семейство Кардашян”, которое стартовало в 2007 году. В прошлом году модель завила, что проект будет закрыт.

В 2014 году Кардашян вышла замуж за американского рэпера Канье Уэста. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

В феврале 2021 года стало известно, что Кардашян подала на развод.

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