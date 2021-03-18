Девятилетняя дочь Бейонсе с короной на голове снялась со своей первой статуэткой “Грэмми”, превратив ее в “чашку-поилку”

Девятилетняя дочь американской певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z Блу Айви 18 марта в Instagram обнародовала фото, на которых запечатлена с короной на голове и своей первой статуэткой “Грэмми”.

На заглавном фото дочь певицы позирует с перевернутой статуэткой в руках, вставив в нее коктейльную трубочку. Блу Айви делает вид, что пьет из статуэтки через трубочку.

“Чашка-поилка”, – отреагировали на фото фолловеры страницы.

“Ты знаменитость только потому, что твои родители знамениты. Иначе на тебя бы не взглянули”, – прокомментировали фото пользователи сети.

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Публикация от Blue Ivy Carter (@blueivy.carter)

Дочь Бейонсе в ночь на 15 марта получила свою первую статуэтку “Грэмми” за песню Brown Skin Girl в номинации “Лучшее видео”, которую исполнила вместе с матерью. В клипе Блу Айви спела несколько строчек.

Она является стала самой молодой обладательницей музыкальной премии BET Award (2020).

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