США осудили арест оккупационными властями Крыма сотрудника “Радіо Свобода”

Соединенные Штаты осуждают задержание оккупационными властями Крыма гражданина Украины, внештатного журналиста “Радіо Свобода” Владислава Есипенко. Об этом 18 марта заявили в Twitter посольства США в Киеве.

“Мы осуждаем политически мотивированный арест Россией журналиста Владислава Есипенко в Крыму. Российские незаконные оккупанты не имеют законных полномочий препятствовать деятельности свободной прессы, самовольно арестовывать людей и отказывать им в надлежащих судебных процессах”, – говорится в сообщении.

Свой твит американские дипломаты сопроводили хештегом #КримЦеУкраїна.

Ми засуджуємо політично вмотивований арешт Росією журналіста Владислава Єсипенка в Криму. Російські незаконні окупанти не мають законних повноважень перешкоджати діяльності вільної преси, самовільно заарештовувати людей та відмовляти їм в належних судових процесах.#КримЦеУкраїна

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 18, 2021

Есипенко является внештатным сотрудником проекта “Радіо Свобода” “Крым.Реалии”, сообщила российская редакция радиостанции. “Ґрати” отмечают, что в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, однако у него есть российский паспорт.

ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

12 марта “Киевский райсуд Симферополя” арестовал Есипенко на два месяца, сейчас он находится в Симферопольском СИЗО. 15 марта к нему, по просьбе жены, попытался попасть адвокат Эмиль Курбединов, однако его не допустили. Следователь ФСБ Виталий Власов заявил, что Есипенко отказался от услуг Курбединова.

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве считают, что “ФСБ создает нужный Кремлю фон для “празднования” годовщины оккупации Крыма”.

Крымская правозащитная группа заявила, что Есипенко лишен права на защиту, поскольку к нему не допускают независимых адвокатов.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

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