«Лига справедливости» станет последним фильмом Зака Снайдера в киновселенной DC Film

После долгих лет конфликтов и споров новая картина о приключениях отважных героев выходит на экран. Фанатам оригинала фильма “Лига справедливости” представится возможность ознакомиться с новой улучшенной версией.

По словам режиссера фильма Зака Снайдера, новая киноверсия «Лиги справедливости» будет доступна для просмотра 18 марта на сервисе HBO Max в США и на «Кинопоиск HD» в России. Продолжительность фильма – около 4 часов. Зак Снайдер отметил также, что эта лента – просто история о группе людей, которые отличаются от всех остальных. Они бросили вызов всему миру, подчеркнул режиссер.

По мнению некоторых критиков, данная версия имеет больше шансов на успех, чем оригинал, вышедший в 2017 году. Многие фанаты ожидают с нетерпением выхода этой картины.

Режиссер «Лиги справедливости» отметил, что данная картина станет последней и, несмотря на то, что премьера возымеет успех, продолжения кинофильма о супергероях уже не будет.

Источник: csn-tv.ru