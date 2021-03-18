 

Пользователи узнали о способе вывода из строя любого iPhone

18.03.2021, 11:46, Разное
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Несмотря на высокую надежность продукции компании Apple ее смартфоны iPhone можно вывести из строя простым способом. О нем рассказали пользователи, проживающие в Ливане, после установки мобильной операционной системы iOS 14.4.
Неисправность заключается в том, что после настройки смартфона iPhone на работу в определенном регионе, например Бейруте (столица Ливана), у устройства произойдет системный сбой. Так, ливанские пользователи не могли поставить будильник, приложение заканчивало работу вылетом. При этом ранее такой ошибки не возникало, ее обнаружили в iOS 14.4.

На форуме технической поддержки Apple обнаружили способ, позволяющий избежать ошибки. Для этого смартфон iPhone можно настроить на работу в Каире, поскольку у Бейрута и этого города одинаковые часовые пояса. Проблема «исчезнет» и сложностей с путаницей часовых поясов не возникнет. Сотрудники компании Apple уже знают об ошибке, но сроки ее устранения назвать пока не могут.

Стоит напомнить, что в прошлом году у iPhone нашли уязвимость, из-за которой смартфон мог зависнуть или перезагрузиться. Для этого пользователю достаточно было открыть сообщение, содержавшее в себя эмодзи итальянского флага и определенный символ языка синдхи.

Источник: lenta.ru



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