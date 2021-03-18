Назван самый любимый поэт россиян

Книжный сервис MyBook провёл опрос среди россиян, чтобы выяснить их любимых писателей и поэтов. В список попали как отечественные, так и зарубежные авторы.

Рейтинг возглавил Сергей Есенин, за которого отдали свои голоса более половины респондентов. На втором месте оказался Александр Пушкин с результатом 43%, а бронза досталась Анне Ахматовой, у которой 42%. В пятёрку лидеров также попали Уильям Шекспир (41%) и Марина Цветаева (38%). Помимо них в список попали Михаил Лермонтов, Владимир Маяковский, Иосиф Бродский, Омар Хайям, Оскар Уайльд, Данте Алигьери и Иоганн Гёте, сообщает телеканал “360”.