 

Врачи, спасатели и учителя: кому упростили досрочный выход на пенсию

18.03.2021, 11:42, Разное
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое предусматривает упрощение досрочного выхода на пенсию для некоторых категорий граждан. Оно вступило в силу 18 марта.

Согласно постановлению, период профессионального обучения этих граждан будет засчитываться в трудовой стаж. Изменения коснутся учителей, пожарных, спасателей, врачей и лётчиков. При этом во время профобучения за сотрудником сохраняется должность и зарплата, сообщает телеканал “360”.

Кроме того, работодатели будут выплачивать за них взносы на пенсионное страхование. Стоит отметить, что прежде в трудовой стаж засчитывались лишь рабочее время, периоды нетрудоспособности и отпуска, передаёт Ura.ru.



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