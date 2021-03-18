Болгария ввела всеобщий карантин

Санитарные власти Болгарии вводят ограничения в связи с резким ростом в стране числа заразившихся коронавирусом. Как сообщил министр здравоохранения Костадин Ангелов, начиная с 22 марта на 10 дней на территории страны вводится всеобщий карантин.

«Ситуация в стране продолжает ухудшаться, количество заболевших растет, это заставляет вводить ограничительные меры на национальном уровне. Они будут введены на 10 дней с понедельника. Приостанавливается работа заведения общественного питания, закрываются крупные торговые центры. Приостанавливаются общественные мероприятия, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Прекращается работа театров и кинотеатров. Закрываются школы и детские сады, предусматриваются и другие меры», – передает ТАСС слова Ангелова.

Болгарские медики выявили за последние сутки 4201 новый случай заражения коронавирусом, что на 173 меньше, чем днем ранее. Общее число заболевших в стране достигло 291769. За сутки умерли 136 пациентов с коронавирусом, число летальных исходов достигло 11715. В настоящее время на лечении в больницах находятся 7 804 пациента, что является рекордным показателем, 609 из них – в отделениях интенсивной терапии.

Ранее Болгария отказалась участвовать в учениях НАТО из-за вспышки COVID-19 на кораблях.